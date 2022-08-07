تفوح رائحة نفايات قوية في شوارع كراتشي بباكستان، ما يجبر السكان على تغطية أنوفهم بشكل مستمر. الحالة صعبة جداً في المدينة بحسب بعض السكان الذين يقولون إن الذباب الذي تجذبه النفايات موجود في كل مكان. في المدارس وحافلات النقل العام والمراكز الإدارية.

الواقع مثل كابوس، تقول نايلة عبيد، إحدى المواطنات التي تضيف أن أطفالها يمرضون بشكل شبه دائم، بسبب الأوساخ.

والنفايات المكومة على أطراف الطرق في كل مكان ليست الوحيدة التي تعقد الحياة على سكان كراتشي. تلوث المياه أيضاً يعتبر مشكلة كبرى في المدينة، إضافة إلى أحوال الطرق السيئة.

ويشير تقرير صدر هذا العام عن وحدة خاصة تابعة لمجموعة ذي إيكونوميست العريقة إلى أن كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان، واحدة من أسوأ المدن حول العالم التي لا تصلح للعيش.