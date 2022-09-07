قضت امرأة مسنّة وفُقد أثر تسعة آخرين بعد مرور الإعصار هينامنور، الذي ضرب صباح الثلاثاء كوريا الجنوبية بدون التسبب بأضرار مادية جسيمة.

وتعرضت المنطقة الجنوبية لكوريا الجنوبية لأقوى إعصار منذ سنوات يوم الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط ما يقرب متر من الأمطار، ودمر الطرق وقطع خطوط الكهرباء عن 20 ألف منزل، فيما فر آلاف الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانًا.

ضرب إعصار" هينامنور" منتجعا في جزيرة جيجو ووصل إلى اليابسة قرب ميناء بوسان الرئيسي في الصباح وكان يتحرك باتجاه الشمال الشرقي باتجاه البحر مع رياح تصل سرعتها إلى 144 كيلومترًا في الساعة. وأعلن المسؤولون الكوريون الجنوبيون حالة التأهب بشأن الأضرار المحتملة من الفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات المد التي أطلقها "هينامنور".