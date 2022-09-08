نظم آلاف الأشخاص احتجاجات جديدة في العاصمة الهايتية والمدن الكبرى الأخرى، مطالبين بشوارع أكثر أماناً وبضائع ميسورة التكلفة واستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري. واختلطت أصوات إطلاق النار بين حين وآخر بصيحات وتصفيق المتظاهرين، خلال سيرهم في الشوارع التي تسدها الحجارة والشاحنات والإطارات المحترقة. ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للفقر بينما أعرب آخرون عن أسفهم لنقص الوظائف. وقد ازدادت حالة عدم الاستقرار في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 7 تموز/يوليو 2021 ، مع تزايد نفوذ العصابات واستمرار إدارة هنري في تأجيل موعد الانتخابات العامة، التي كان مقررا إجراؤها العام الماضي.