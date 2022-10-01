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فيديو

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متظاهرون وسط بغداد أمام جسر الجمهورية الذي أغلق من قبل القوات الأمنية 01/10/2022
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فيديو: تظاهرات حاشدة في بغداد لإحياء ذكرى احتجاجات تشرين

تظاهر الآلاف السبت في بغداد إحياء للذكرى الثالثة للانتفاضة غير المسبوقة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في بلد يشهد شللا سياسيا كاملا، في تظاهرة شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اشتدّت في المساء.

اندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في الجنوب الفقير الذي تقطنه أغلبية شيعية. واستمرت عدة أشهر في البلد الغني بالنفط، واعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديموقراطية.

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