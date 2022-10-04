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أفغانيات تتظاهرن في كابول.
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بدون تعليق: نساء أفغانيات يتظاهرن في كابول للتنديد بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا تعليميا

تظاهرت مجموعد من النساء الإثنين في عدد من المدن من بينها كابول عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف الجمعة مركزا تعليميا في كابول أودى بحياة 53 شخصا على الأقل من بينهم 46 فتاة وشابة. وهتفت قرابة 50 امرأة "أوقفوا إبادة الهزارة. ليس جريمة أن تكون شيعيا"، أثناء المظاهرة في حي دشت البرشي حيث وقع الهجوم.

وأطلقت قوات طالبان النار في الهواء عدّة مرات لتفريق متظاهرات وأفاد بعضهن عن تعرضهن للضرب.

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 فجر انتحاري نفسه الجمعة على مقربة من قاعة دراسية في حيّ بكابول تقطنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، بينما كان عشرات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات. تعتبر حركة "طالبان" أقلية الهزارة وثنية ولطالما اتهمتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان باستهدافها.

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