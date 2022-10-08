تجمع نشطاء في ساحة هرادزاني في براغ لدعم الاتحاد الأوروبي ورددوا شعارات مؤيدة للاتحاد وأخرى تدعو لإلغاء حق النقض للدول الأعضاء في مجلس الأمن. كما نددوا بالغزو الروسي لأوكرانيا. وقد رحب المحتجون وصفقوا لبعض السياسيين كرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بينما أطلقوا صيحات استهجان عند مرور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وحمل المتظاهرون دميتين عاريتين إحداهما تُمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو جالس على مرحاض ذهبي وتحتها دمية أخرى تُمثل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وفي يده عصا هوكي ويجلس على كيس أسود به جثة. وحمل المتظاهرون لافتة مكتوب عليها "قتلة عراة". ومن بين المتظاهرين أشخاص يحملون لافتة كتب عليها "روس ضد بوتين".