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مظاهرة في برلين للمطالبة بفرض ضرائب على الأثرياء ودعم أسعار الغذاء
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شاهد: الآلاف يحتجون في برلين للمطالبة بفرض ضرائب على الأثرياء ودعم أسعار الغذاء

شارك الآلاف السبت في مظاهرة خرجت في برلين للمطالبة بفرض ضرائب على الأكثر ثراء ودعم أسعار المواد الغذائية، بحسب الشرطة ومنظمي التحرك. 

وسار المتظاهرون الذين حملوا لافتات منها لافتة كبيرة كتب عليها بالألمانية "إعادة التوزيع"، في وسط العاصمة الألمانية، بدعوة من عدة منظمات يسارية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والإيجارات.

وطالب ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متظاهر، وفقًا للشرطة والمنظمين، بفرض ضرائب على الأكثر ثراءً للتعامل مع الأزمة وبدعم أسعار المواد الغذائية، في ظلّ التضخم المتزايد الناجم بشكل خاص عن الحرب في أوكرانيا.

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