تجمع مئتا ألف متظاهر على الأقل في مدريد الأحد للدفاع عن نظام الصحة العامة في منطقة العاصمة الإسبانية والاعتراض على مشروع لإصلاح هذا القطاع، حسب مصدر رسمي.

وتحت شعار "مدريد تتحد لدعم نظام الصحة العامة ضد خطة القضاء عليه"، تجمعت حشود في أربع نقاط في العاصمة الاسبانية وسارت نحو مبنى البلدية.

وتستهدف التظاهرة، التي نُظّمت بدعوة من الجمعيات المحلية والبلديات، السياسات الصحية لرئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحزب الشعبي. وتريد هذه المسؤولة اليمينية المنتخبة تطوير شراكات عامة وخاصة وإعادة هيكلة نظام الرعاية المحلية.