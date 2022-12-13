قُتل خمسة متظاهرين في البيرو خلال تظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الساعات الـ 36 الأخيرة إلى سبعة قتلى، وفق ما أعلنت السلطات. ويطالب المحتجّون باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس السابق الذي أوقف إثر عزله. وأعلنت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس، حتّى تولّيها مهام الرئاسة في السابع من كانون الأول/ديسمبر، بعدما عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيّو، حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أشدّ الاحتجاجات. واتّسع نطاق الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في مدن الشمال وجبال الأنديز.

قُتل خمسة متظاهرين في البيرو خلال تظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الساعات الـ 36 الأخيرة إلى سبعة قتلى، وفق ما أعلنت السلطات. ويطالب المحتجّون باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس السابق الذي أوقف إثر عزله. وأعلنت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس، حتّى تولّيها مهام الرئاسة في السابع من كانون الأول/ديسمبر، بعدما عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيّو، حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أشدّ الاحتجاجات. واتّسع نطاق الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في مدن الشمال وجبال الأنديز.