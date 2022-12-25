شهدت المسيرة التي نظمها الأكراد في باريس تكريما للضحايا الذين سقطوا بنيران يميني متطرف يوم الجمعة والتي شارك فيها الآلاف، أعمال عنف في وقت مبكر من بعد ظهر السبت.

وتعرضت أربع سيارات على الأقل للتخريب، وأضرمت النار في واحدة منها، كما أحرقت حاويات قمامة. وألقى بضع عشرات من المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وهتف العديد من المتظاهرين "عاشت مقاومة الشعب الكردي".

وتجمع ممثلو الجالية الكردية في وسط باريس يوم السبت في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل ثلاثة أكراد في الدائرة العاشرة من العاصمة الفرنسية حيث نفذ مسلح جرائم القتل في مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور. وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاما قالت السلطات إنه أُخلي سبيله مؤخرا في انتظار محاكمته على خلفية تنفيذه لهجوم بسلاح أبيض استهدف مخيما للمهاجرين في باريس قبل عام.