يتابع الجيش التايواني تدريباته العسكرية، الخميس، محاكياً غزواً صينياً بحرياً وإنزلاً برياً محتملاً، وسط توتر سياسي شديد بين بكين وتايبيه.

وفي قاعدة عسكرية بحرية في منطقة كاوسيونغ في الجنوب، شارك آلاف الجنود من القوات البحرية في التدريبات، مستخدمين الدبابات البرمائية، وأطلقوا النيران على أهداف محددة.

وقال يو تشين-بين، قائد القوة الخاصة لمشاة البحرية، إن تدريبات يوم الخميس عبارة عن محاكاة لساحة المعركة بالذخيرة الحية وتمرينات مشتركة تشمل وحدات من القوات الجوية والبرية والبحرية.

وعرضت البحرية التايوانية أول سفينة حربية من صناعة محلية، قادرة على نقل مروحيات عسكرية وآليات وتنفيذ عمليات إنزال برية.