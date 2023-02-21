بعد مرور أسبوعين على الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا وأدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، لا تزال العائلات المتضررة في شمال سورية تعيش أوضاعاً مأساوية.

فالعائلات السورية التي نجت من الزلزال وجدت نفسها في العراء وسط أجواء شديدة البرودة، فما كان منهم إلا أن جمعوا من تيسّر لهم من أغطية وصنعوا منها ما يشبه الخيمة ليجنبوا بها أطفالهم لسع سياط البرد.

أم عبد الله، تعيش وأطفالها الستة في ضواحي مدينة حلب، وهم من الذين نجوا من الزلزال، تقول: "لم يتم توفير أي شيء لنا" في إشارة منها إلى المأوى والغذاء والتدفئة.