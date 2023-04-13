بريطانيا: أكبر إضراب على الإطلاق في مجال الرعاية الصحية للمطالبة بتحسين الأجور

بدأ آلاف الأطباء الشباب في بريطانيا تنفيذ إضراب لمدة 4 أيام، في خطوة قد تؤدي إلى تأجيل مواعيد نحو ربع مليون حالة طبية والتأثير على سلامة المرضى. وخرجوا حاملين لافتات غاضبة كتب عليها "الطبيب يستحق أكثر من 14 جنيهاً استرلينياً في الساعة".

وفي المملكة المتحدة يمثل الأطباء المتدربون (جونيور دكتورز) نحو نصف الأطباء في المستشفيات وهم أطباء شباب تخرجوا للتو، وصولاً إلى أطباء لديهم خبرة ثماني سنوات. وخسر هؤلاء 26 % من قيمة أجورهم الفعلية منذ العام 2008، ويطالبون اليوم بزيادة تتناسب مع أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود.