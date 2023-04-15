شاهد: إحياء "يوم القدس" العالمي بمسيرة حاشدة تنطلق من قطاع غزة

توافد عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بالقدس لأداء صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان رغم القيود المشددة التي فرضتها القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة. كما انطلقت مسيرة في قطاع غزة لإحياء "يوم القدس العالمي"، ورفضاً للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. رافقتها مسيرات حاشدة حول العالم، رُفعت فيها الأعلام واللافتات المناصرة للقضية الفلسطينية، وهتف المتظاهرون للقدس والأقصى.

توافد عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بالقدس لأداء صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان رغم القيود المشددة التي فرضتها القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة. كما انطلقت مسيرة في قطاع غزة لإحياء "يوم القدس العالمي"، ورفضاً للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. رافقتها مسيرات حاشدة حول العالم، رُفعت فيها الأعلام واللافتات المناصرة للقضية الفلسطينية، وهتف المتظاهرون للقدس والأقصى.