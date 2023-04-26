شاهد: بالأواني والقلايات.. فرنسيون غاضبون يستقبلون ماكرون في لومان

قام متظاهرون فرنسيون بقرع الأواني والمقالي مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة لومان التي زار فيها مركزًا صحيًا متخصصًا برفقه وزير الصحة.

وعبر المتظاهرون عن احتجاجهم على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمد مؤخرًا.