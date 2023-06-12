شاهد: مظاهرة في فرنسا تنديداً باستنزاف الرمال في أغراض البناء

خرج نحو ألف شخص في مظاهرة متنقلة في مدينة نانت غرب فرنسا الأحد، بدعوة من مجموعة من نشطاء البيئة، للتنديد باستغلال الرمال في مجالات صناعية.

وقطع المحتجون مسافة حوالي ثلاثين كيلومتراً على متن دراجاتهم، واقتلعوا أزهار الزنبق من الحدائق ليضعوا محلها بذور القمح، احتجاجاً على الاستخدام المكثف للمياه والرمال.

واتجهوا إثر ذلك إلى مقر نانت ميتروبول، حيث قاموا بتغطية باب المدخل بمزيج من القش والتراب، وأوضح المنظمون في بيان صحفي إنها "طريقة رمزية للإشارة إلى أن الوقت قد حان للانتقال إلى البناء المستدام، والحد من التأثير السلبي لمشاريع البناء والتشييد على البيئة".