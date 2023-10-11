مسيرات حاشدة حول العالم..بعضها مؤيد لإسرائيل والآخر للفلسطينيين

شهدت مدن وعواصم حول العالم مظاهرات واحتجاجات على الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل وأسفرت عن مقتل 1000 إسرائيلي بحسب آخر حصيلة رسمية أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، وعلى القصف المستمر الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة المحاصر والذي أسفر أيضا عن مقتل المئات ونزوع نحو 200 ألف شخص.

شهدت مدن وعواصم حول العالم مظاهرات واحتجاجات على الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل وأسفرت عن مقتل 1000 إسرائيلي بحسب آخر حصيلة رسمية أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، وعلى القصف المستمر الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة المحاصر والذي أسفر أيضا عن مقتل المئات ونزوع نحو 200 ألف شخص.