شاهد: أضرار جسيمة عقب غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وقال أحد السكان:"كنا نائمين في المنزل وجئنا لنرى ما حدث بعد أن سمعنا دويًا قويًا. وجدنا المباني قد تحولت إلى أنقاض. وقد تضرر المبنى الذي يعيش فيه أولادي، لكنهم لم يكونوا في المنزل في ذلك الوقت". وتواصل إسرائيل توسيع رقعة عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال أحد السكان:"كنا نائمين في المنزل وجئنا لنرى ما حدث بعد أن سمعنا دويًا قويًا. وجدنا المباني قد تحولت إلى أنقاض. وقد تضرر المبنى الذي يعيش فيه أولادي، لكنهم لم يكونوا في المنزل في ذلك الوقت". وتواصل إسرائيل توسيع رقعة عملياتها العسكرية في قطاع غزة.