إضاءة عيد الميلاد في ساحة راؤول والنبرغ في وسط ستوكهولم، السويد
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شاهد: بداية الاحتفال بعيد الأضواء لعام 2023 في السويد

ستتم إضاءة شجرة عيد الميلاد للدلالة على بداية احتفال لوسيا للأضواء لعام 2023 في يوم الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الثاني، في السويد. 

ستتم إضاءة شجرة عيد الميلاد للدلالة على بداية احتفال لوسيا للأضواء لعام 2023 في يوم الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الثاني، في السويد. 

سيقام المهرجان في أمسيات يومي 8 و 9 ديسمبر/كانون الثاني وسيضم عددًا من الموسيقيين.

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