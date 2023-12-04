شاهد: بداية الاحتفال بعيد الأضواء لعام 2023 في السويد

ستتم إضاءة شجرة عيد الميلاد للدلالة على بداية احتفال لوسيا للأضواء لعام 2023 في يوم الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الثاني، في السويد.

سيقام المهرجان في أمسيات يومي 8 و 9 ديسمبر/كانون الثاني وسيضم عددًا من الموسيقيين.