فيديو. شاهد: بعد برلين.. مزارعون يتظاهرون بالجرارات في شتوتغارت الألمانية احتجاجا على خطط التقشف الحكومية

وصلت مظاهرة "الجرارات" الخميس إلى شتوتغارت، المدينة الألمانية التي تقع في جنوب غرب البلاد، بعد أن تجمع عشرات المزارعين في المنطقة للتظاهر احتجاجاً على خطط التقشف التي تنوي الحكومة تنفيذها.

وطلب المزارعون الذين استخدموا الجرارات والشاحنات لعرقلة حركة المرور المزيد من الدعم الحكومي في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.

وأدان المزارعون خطط الحكومة لخفض الدعم على الوقود وتقليص الإنفاق على الزراعة، وأعربوا عن قلقهم من أن هذه الخطط ستتسبب في زيادة المشاكل المالية التي يواجهونها، وستؤدي أيضًا إلى انخفاض الإنتاج الغذائي في ألمانيا.