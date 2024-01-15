فيديو. شاهد: فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا

يواصل رجال الحماية المدنية بدعم من عناصر الجيش الكولومبي البحث عن ناجين محتملين من ضحايا الانهيار الأرضي، الذي ضرب طريقا بلديا مزدحما يوم الجمعة في منطقة جبلية تربط بين مدينتي كويبدو وميديلين، غرب كولومبيا. وأشارت وزارة الصحة إلى مصرع 34 شخصا على الأقل في الحادث وإصابة العشرت الذين تمّ نقلهم إلى المستشفيات.

وحسب حاكم مقاطعة تشوكو، حيث وقع الانهيار الأرضي، فإن جهود البحث عن الضحايا ستستغرق ثلاثة أيام، ولكن يمكن تمديدها لفترة أطول.

ولم تحدد وحدة إدارة المخاطر سبب الانهيار الأرضي، لكن وزارة الدفاع أفادت مساء الجمعة أن الأمطار هطلت في المنطقة، مما يجعل من الصعب عمليات الإنقاذ.