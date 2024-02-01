فيديو. شرطة الأرجنتين تشتبك مع المتظاهرين ضد إصلاحات الرئيس ميلي الاقتصادية

اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة خارج مجلس النواب الأرجنتيني، حين كان النواب يعقدون جلسة ماراثونية قد تستغرق عدة أيام لمناقشة مشروع قانون الإصلاحات الضخم الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي.

وتتناول حزمة إصلاحاته الضخمة كافة مجالات الحياة العامة والخاصة، من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم.

وعبر المتظاهرون عن استيائهم من هذه الإصلاحات، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي قامت بإخلاء الطرق القريبة واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتشدين.

ويعتبر ميلي هذه الإصلاحات ضرورية لنجاح مشروعه الاقتصادي ومقاومة التضخم التي بلغت العام الماضي 211.4%.