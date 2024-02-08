فيديو. شاهد: غارة إسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين في رفح منهم رضيع في شهره الثالث

قتلت غارة إسرائيلية على بناية سكنية صبيا فلسطينيا في الشهرالثالث من عمره إضافة إلى سيدتين اثنتين بحسب مراسل وكالة أسوشياتد برس. كما قُصفت سيارة ما أدى إلى مقتل شخص وإلى تدميركلي للمركبة.

وقد وقعت الغارتان في رفح الواقعة علىى الحدود مع مصر حيث يعيش في المدينة والمناطق المجاورة أكثرُ من نصف سكان قطاع غزة. نزحوا جميعهم من مناطق سكنهم فرارا من القصف الإسرائيلي العنيف الذي حصد أرواح عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكثر من 124 يوما. حيث بلغ عدد الضحايا الذين قُتلوا في الغارات والقصف المدفعي نحو 27.707 فلسطينيين بحسب وزارة الصحة في غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت قد صرّح بداية الأسبوع الجاري أن الهجوم سيطال رفح أيضا متوعدا بالمزيد من الهجمات حتى يتمكن جيش الدولة العبرية من التحكم بالكامل في قطاع غزة حسب ما قال.