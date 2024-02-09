فيديو. مشهد مذهل لتدفق حمم بركان جنوب غرب أيسلندا لحظة ثورانه

ثار بركان جنوب غرب أيسلندا للمرة الثالثة منذ ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى انقطاع خدمات الحرارة والمياه الساخنة عن آلاف الأشخاص في شبه جزيرة ريكيانيس بعد أن تسبب نهر من الحمم البركانية في إتلاف خط أنابيب الإمداد.

وبدأ ثوران بركان سيلينغارفيل يوم الخميس مرسلا حمما بركانية إلى السماء، ما اضطر السلطات إلى إخلاء منتجع بلو لاغون الشهير للطاقة الحرارية الأرضية.

يقع موقع الثوران على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال شرق مدينة غريندافيك الساحلية، والتي يبلغ عدد سكانها 3800 شخص والذين تمّ إجلاؤهم قبل ثوران سابق للبركان في الـ 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتقع آيسلندا فوق منطقة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، وتشهد ثورانًا كل أربع إلى خمس سنوات في المتوسط.