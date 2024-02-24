فيديو. شاهد: قبل يوم واحد من انطلاق "ملتقى الزراعة" في باريس.. المزارعون الفرنسيون يلجأون إلى الشارع مجددا

خرج المزارعون الفرنسيون الجمعة مجددا إلى شوارع العاصمة باريس بعد أسابيع من تعليق تحركاتهم.

وجاء هذا التحرك قبل يوم واحد من انطلاق "ملتقى الزراعة" في العاصمة الفرنسية. وكانت الحكومة الفرنسية عرضت أكثر من 400 مليون يورو (433 مليون دولار) لتحسين أوضاع المزارعين.

ورفع المتظاهرون أعلام "التنسيقية الريفية" وهو الاتحاد الذي نظم هذه الوقفة الاحتجاجية، وعلت صرخات تطالب الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية، وبخفض أسعار المنتجات الزراعية لتغطية تكاليف إنتاجهم.

ووصل المزارعون بجراراتهم إلى أحياء غرب باريس، ووقفوا على جسر فوق نهر السين.