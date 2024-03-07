فيديو. الشرطة البولندية تبعد محتجين من المزارعين إثر صدامات وقعت بالقرب من مقر البرلمان

ألقى المشاركون في مظاهرة للمزارعين في العاصمة البولندية وارسو الحجارة على الشرطة، وحاولوا تخطي الحواجز المحيطة بالبرلمان، ما أدى إلى إصابة العديد من عناصر الشرطة، التي قالت إنها احتجزت أكثر من عشرة أشخاص، ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى مجلس النواب. وصعد المزارعون احتجاجاتهم، تعبيرا عن غضبهم من سياسات الاتحاد الأوروبي، ومن توريد المواد الغذائية من أوكرانيا التي يقولون إنها تهدد مصدر عيشهم.

ألقى المشاركون في مظاهرة للمزارعين في العاصمة البولندية وارسو الحجارة على الشرطة، وحاولوا تخطي الحواجز المحيطة بالبرلمان، ما أدى إلى إصابة العديد من عناصر الشرطة، التي قالت إنها احتجزت أكثر من عشرة أشخاص، ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى مجلس النواب. وصعد المزارعون احتجاجاتهم، تعبيرا عن غضبهم من سياسات الاتحاد الأوروبي، ومن توريد المواد الغذائية من أوكرانيا التي يقولون إنها تهدد مصدر عيشهم.