فيديو. شاهد: مظاهرة لمئات الأطباء الكينيين لتحسين الأجور وظروف العمل

تظاهر مئات الأطباء الكينيين في شوارع نيروبي،الجمعة مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل في إضراب مستمر للأسبوع الثاني على التوالي.

وحمل الأطباء لافتات طالبت بتنفيذ مجموعة من الوعود، بما في ذلك اتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة في عام 2017.