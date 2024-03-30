فيديو. "أنت العائق أمام الصفقة".. آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإسقاط نتنياهو والشرطة تتدخل

تجمع آلاف المتظاهرين أمام وزارة الدفاع بتل أبيب وطالبوا بالإطاحة بحكومة نتنياهو، وأغلقوا شوارع حيوية، ما أدى إلى حصول اشتباكات مع الشرطة. كما رفع المتظاهرون لافتات يطالبون فيها بعودة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقاً لموقع "والا" العبري، وصلت الشرطة بقوات معززة إلى المظاهرة، على صوت هتافات "العار" من المتظاهرين، واعتقلت 16 منهم.

في غضون ذلك، أدلى أهالي الأسرى الإسرائيليين ببيان خاص، هاجموا فيه نتنياهو، واتهموه بأنه يتعمد عرقلة وإحباط الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة، وبأنه مدفوع فى هذا الأمر بمصالح شخصية.

وجاء في البيان: "لقد رأينا جميعا كيف يخرب نتنياهو مرارا وتكرارا صفقة إطلاق سراح المختطفين. يؤجل المناقشات الوزارية، ويتشدد في المواقف، ثم يمنع الوفد من السفر ويقلل من صلاحياته".

وقالوا إنه يفصل صفقات الأسرى لاعتبارات سياسية، مضيفين: "سلوك نتنياهو لا يمكن تصوره، ليس لدينا خيار، سنعمل على استبدالك على الفور، هذه هي أسرع طريقة لتأمين الصفقة".