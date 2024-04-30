فيديو. احتجاجات مناهضة للسياسات الاقتصادية في الأرجنتين

تجمع محتجون وسط مدينة بوينس آيرس، الاثنين، حيث باشر مجلس النواب الأرجنتيني مناقشة مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي. وتشمل مبادرته تغييرات اقتصادية وإدارية وجنائية وبيئية. وكان مجلس النواب بالكونغرس قد بدأ مناقشة مشروعي قانونين للإصلاح الاقتصادي اقترحهما مايلي يدعمان الخصخصة وتشديد السياسة الضريبية. الأمر الذي يواجه رفضاً شعبياً تمثل بمظاهرات خرجت في مدن البلاد المختلفة.

تجمع محتجون وسط مدينة بوينس آيرس، الاثنين، حيث باشر مجلس النواب الأرجنتيني مناقشة مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي. وتشمل مبادرته تغييرات اقتصادية وإدارية وجنائية وبيئية. وكان مجلس النواب بالكونغرس قد بدأ مناقشة مشروعي قانونين للإصلاح الاقتصادي اقترحهما مايلي يدعمان الخصخصة وتشديد السياسة الضريبية. الأمر الذي يواجه رفضاً شعبياً تمثل بمظاهرات خرجت في مدن البلاد المختلفة.