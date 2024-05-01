فيديو. رحلة إلى ماضٍ برّاق... معرض لفرقة "أبا" السويدية في مدينة مالمو السويدية

قبيل موعد مسابقة الأغنية الأوروبية المقرر في الـ7 مايو-أيار، افتتحت مدينة مالمو جنوب السويد تجربة جديدة مخصصة لفرقة "أبا" السويدية. وتتمثل التجربة في تخصيص معرض، يتضمن أغراض وأزياء الفرقة، إضافة إلى عروض حية بعد مرور 50 عامًا على اللحظة الأكثر شهرة في حياة الفرقة التي فازت بنسخة العام 1974 لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" حيث أدّت الفرقة آنذاك أغنية "واترلو".

يتضمن معرض "عالم أبا" جوانب أحبها عشاق الفرقة، فهناك على سبيل المثال بعض الأشغال اليدوية والأزياء التي تمّ ارتداؤها والتي أشرفت دار "دولشي غابانا" على تصميمها، والتي تمّ ارتداؤها في الحفل الرقمي "أبا فواياج"، وعروض "حفلة ماما ميا"، التي نظمت في حانة يونانية صاخبة، وكذا صور وآلات موسيقية لأعضاء الفرقة. وتتواصل فعاليات هذا المعرض الذي افتتح في الـ 29 أبريل-نيسان، إلى غاية الـ 12 مايو-أيار.