تظاهر الآلاف من المعارضين الألبان الثلاثاء لليوم الثامن على التوالي في مظاهرة أمام بلدية العاصمة تيرانا. ويطالب المتظاهرون بإقالة إيريون فيلياجت من بلدية تيرانا، بعد فضيحة فساد واختلاس أموال تورطت فيها البلدية أطلق عليها "5D".
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فيديو. لليوم الثامن على التوالي.. غضب المتظاهرين الألبان يشتعل أمام بلدية العاصمة على خلفية قضية فساد
تظاهر الآلاف من المعارضين الألبان الثلاثاء لليوم الثامن على التوالي في مظاهرة أمام بلدية العاصمة تيرانا. ويطالب المتظاهرون بإقالة إيريون فيلياجت من بلدية تيرانا، بعد فضيحة فساد واختلاس أموال تورطت فيها البلدية أطلق عليها "5D".
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