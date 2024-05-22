فيديو. افتتاح متحف لأعمال الفنان بانكسى فى نيويورك

افتتح متحف لأعمال الفنان بانكسى، المشهور والمجهول، مؤخراً في مدينة نيويورك الأمريكية، ويضم أكبر مجموعة في العالم من الجداريات بالحجم الطبيعى لفنانين مجهولين. ويقول مؤسس المتحف، هازيز فاردار، إن الفكرة خطرت له قبل الوباء، كوسيلة للحفاظ على أعمال الفنان سريعة الزوال.

افتتح متحف لأعمال الفنان بانكسى، المشهور والمجهول، مؤخراً في مدينة نيويورك الأمريكية، ويضم أكبر مجموعة في العالم من الجداريات بالحجم الطبيعى لفنانين مجهولين. ويقول مؤسس المتحف، هازيز فاردار، إن الفكرة خطرت له قبل الوباء، كوسيلة للحفاظ على أعمال الفنان سريعة الزوال.