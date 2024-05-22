افتتح متحف لأعمال الفنان بانكسى، المشهور والمجهول، مؤخراً في مدينة نيويورك الأمريكية، ويضم أكبر مجموعة في العالم من الجداريات بالحجم الطبيعى لفنانين مجهولين. ويقول مؤسس المتحف، هازيز فاردار، إن الفكرة خطرت له قبل الوباء، كوسيلة للحفاظ على أعمال الفنان سريعة الزوال.
Next
Next
Next
باريس 2024: الأعمال التجارية والألعاب الأولمبية
بالمشاركة مع MEDIA CITY
فيديو. افتتاح متحف لأعمال الفنان بانكسى فى نيويورك
افتتح متحف لأعمال الفنان بانكسى، المشهور والمجهول، مؤخراً في مدينة نيويورك الأمريكية، ويضم أكبر مجموعة في العالم من الجداريات بالحجم الطبيعى لفنانين مجهولين. ويقول مؤسس المتحف، هازيز فاردار، إن الفكرة خطرت له قبل الوباء، كوسيلة للحفاظ على أعمال الفنان سريعة الزوال.
المزيد من no comment
Next
Next
Next
Next
آخر الفيديوهات
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next