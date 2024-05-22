Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
افتتاح متحف لفنان الشارع بانكسي في نيويورك.
no comment

فيديو. افتتاح متحف لأعمال الفنان بانكسى فى نيويورك

افتتح متحف لأعمال الفنان بانكسى، المشهور والمجهول، مؤخراً في مدينة نيويورك الأمريكية، ويضم أكبر مجموعة في العالم من الجداريات بالحجم الطبيعى لفنانين مجهولين. ويقول مؤسس المتحف، هازيز فاردار، إن الفكرة خطرت له قبل الوباء، كوسيلة للحفاظ على أعمال الفنان سريعة الزوال.

افتتح متحف لأعمال الفنان بانكسى، المشهور والمجهول، مؤخراً في مدينة نيويورك الأمريكية، ويضم أكبر مجموعة في العالم من الجداريات بالحجم الطبيعى لفنانين مجهولين. ويقول مؤسس المتحف، هازيز فاردار، إن الفكرة خطرت له قبل الوباء، كوسيلة للحفاظ على أعمال الفنان سريعة الزوال.

اعلان
اعلان

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان