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جنديان إسرائيليان في غزة
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فيديو. الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح رفح ويعلن مقتل قائد كتيبة تابعة لحماس في جباليا

قال الجيش الإسرائيلي الخميس، إنه سيواصل عملياته في قطاع غزة وأن قواته تقاتل في مدينة رفح ووسط القطاع وفي جباليا.

قال الجيش الإسرائيلي الخميس، إنه سيواصل عملياته في قطاع غزة وأن قواته تقاتل في مدينة رفح ووسط القطاع وفي جباليا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض، في جباليا. وسبب التوغل الإسرائيلي في رفح في وقت سابق من شهر مايو/أيار، إلى فرار نحو 900 ألف فلسطيني من المدينة الحدودية مع مصر، حيث لجأ العديد منهم إلى مخيمات مدمرة فعلًا وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وأُغلق معبر رفح الحيوي أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود اللازم لتشغيل البنية التحتية كالمستشفيات منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في بداية الاجتياح.

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