فيديو. المئات يحتشدون في شوارع العاصمة مانيلا احتجاجا على "عدوان بكين" المتزايد في بحر الصين الجنوبي

عشية عيد الاستقلال الوطني الـ 126، خرج مئات الناشطين في الفلبين إلى الشوارع الثلاثاء، احتجاجا على ما يصفونه بـ"عدوان بكين" المتزايد في بحر الصين الجنوبي.

واتجه المتظاهرون، الذين ضمّوا مجموعات من صيادي الأسماك والنشطاء والمشرّعين، نحو القنصلية الصينية في مانيلا، حاملين لافتات تطالب بـ "إنهاء العدوان الصيني" و"الدفاع عن سيادة الفلبين".

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية سلسلة من التصرفات التي اعتبرتها الفلبين استفزازية من قبل خفر السواحل الصيني، من بينها مضايقة سفن الإمداد الفلبينية التي تنقل الطعام والإمدادات إلى القوات المتمركزة في جزر متنازع عليها، ومصادرة معدات الصيد من الصيادين الفلبينيين في نفس المنطقة.