فيديو. استمرار المظاهرات المطالبة بعقد صفقة تبادل مع حماس ونتنياهو يضع أربعة شروط غير قابلة للتفاوض

تظاهر الآلاف في تل أبيب، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدفع باتفاق لوقف إطلاق النار يمكن أن يعيد الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

وبمناسبة مرور تسعة أشهر على بدء الحرب في غزة، أغلق المتظاهرون الإسرائيليون الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد مطالبين نتنياهو بالتنحي.

واقتربت إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بعد أن بدا أن حماس تخلت عن مطلبها بأن يتضمن أي اتفاق إنهاء الحرب بشكل كامل، رغم أن الجانبين قالا إن ثغرات كبيرة لا تزال قائمة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أربعة شروط رأى فيها المفاضون عرقلة قبل بدء التفاوض في الدوحة بشأن صفقة تبادل، وشدد نتنياهو على أن شروطه غير قابلة للتفاوض ولا بأي حال من الأحوال.

1. أي صفقة ستسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تحقيق أهدافها الحربية.

2. تهريب الأسلحة إلى حماس من الحدود بين غزة ومصر لن يكون ممكناً.

3. عودة الآلاف من "الإرهابيين المسلحين" المقاتلين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة لن تكون ممكنة.

4. ستعمل إسرائيل على زيادة عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إعادتهم من أسر حماس إلى أقصى حد ممكن.