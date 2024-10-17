فيديو. لا تعليق: جنوب فرنسا تحت الماء

وتعد منطقة الأرديش من أكثر المناطق تضرراً، حيث فاضت الأنهار عن مجاريها وأُغلقت الطرق، مما استوجب قرارا بإغلاق المدارس يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر / تشرين الأوّل.

وفي إطار جهود مواجهة الأزمة، تم نشر أكثر من 320 من عمال الإطفاء و4 مروحيات للتعامل مع تداعيات الكارثة الطبيعية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس Mtéo France) لائحة حمراء خوفا من الفيضانات في عدة مناطق، في حين لا تزال 18 منطقة أخرى تحت التنبيه البرتقالي.

وسجلت المنطقة هطولاً مطرياً غير مسبوق بلغ في بعض المناطق المحلية 630 ملليمتراً خلال 48 ساعة.