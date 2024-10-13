Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

نهر نيريتفا في البوسنة يغص بأطنان من النفايات جراء الفيضانات والسيول

صور جوية للنفايات على سد يقع على نهر نيريتفا بسبب السيول والفيضانات. تاريخ 13 أكتوبر 2023
صور جوية للنفايات على سد يقع على نهر نيريتفا بسبب السيول والفيضانات. تاريخ 13 أكتوبر 2023 حقوق النشر  Armin Durgut/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

لا تزال البلاد الرازحة تحت الاحتقان الطائفي والظروف الاقتصادية المزرية، تحاول التعافي من الحرب الأهلية المدمرة التي وقعت ما بين 1992 و1995 وسط حالة استقطاب سياسي وفساد مستشر

تراكمت أطنان من النفايات على نهر نيريتفا في البوسنة إثر فيضانات وسيول ضربت الأسبوع الماضي أجزاء من البلاد ما أدى لمقتل 18 شخصا على الأقل وجرح عشرات آخرين.

اعلان
اعلان

وقد تسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار في منطقة مجاورة لجابلانيكا وكونجيك في فيضانات غمرت البيوت وفاجأت السكان أثناء نومهم. وأدى ارتفاع مستوى المياه إلى حدوث سيول دمرت الطرق والمرتفعات وغطت القرى بالوحل وقطعت مناطق بأكملها عن بقية أجزاء البلاد.

وبعد أن طلبت مساعدة بروكسل، استقبلت البوسنة فرق إنقاذ من الاتحاد الأوروبي ودول مجاورة للمساعدة في إزالة النفايات والبحث عن ناجين لا يزالون في عداد المفقودين جراء السيول والفيضانات.

ولا تزال البلاد الرازحة تحت الاحتقان الطائفي والظروف الاقتصادية المزرية، تحاول التعافي من الحرب الأهلية المدمرة التي وقعت ما بين 1992 و1995 وسط حالة استقطاب سياسي وفساد مستشر طال كل مفاصل الدولة ما أدى لعرقلة جهود البوسنة في الانضمام للاتحاد الأوروبي على غرار جارتها كرواتيا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

