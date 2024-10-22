Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
لاجئة من الروهينغا تبكي وهي تجلس على سطح قارب راس في المياه بالقرب من ساحل في إندونيسيا
No Comment

فيديو. قارب يحمل 140 شخصا من الروهينغا المسلمة يرسو قرب أندونيسيا.. وسكان المنطقة يمنعونهم من مغادرة القارب

آخر تحديث:

قالت الشرطة الإندونيسية إن ثلاثة من الروهينغا لقوا حتفهم خلال الرحلة التي استمرت حوالي أسبوعين، وانطلقت من كوكس بازار في بنغلاديش إلى المياه القريبة من لابوهان حاجي في منطقة جنوب آتشيه. وقالت الشرطة إن القارب كان يحمل 216 شخصا عندما غادر بنغلاديش، ولكن 50 من الركاب نزلوا بمقاطعة رياو الإندونيسية.

قال مسؤولون إن نحو 140 مسلما من الروهينغا معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا على متن قارب خشبي، رسا على بعد حوالي ميل واحد (0.60 كيلومتر) قبالة ساحل إقليم آتشيه في أقصى شمال إندونيسيا يوم الثلاثاء، بعد أن رفض سكان المنطقة السماح لضيوفهم بالنزول إلى أراضيهم.

وقال أحد سكان المنطقة واسمه هرمان رزاق: "نحن نعطيهم الطعام والشراب كشكل من أشكال الإنسانية".

وعندما سألهم صحفي عن سبب منعهم من النزول من القارب، أجاب: "ليس الأمر أننا لا نسمح بذلك، ولكن حتى الآن لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق. لذا، فلو سُمح لهم بالنزول، فلا أحد مسؤول عن حمايتهم".

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان