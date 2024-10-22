فيديو. قارب يحمل 140 شخصا من الروهينغا المسلمة يرسو قرب أندونيسيا.. وسكان المنطقة يمنعونهم من مغادرة القارب

قال مسؤولون إن نحو 140 مسلما من الروهينغا معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا على متن قارب خشبي، رسا على بعد حوالي ميل واحد (0.60 كيلومتر) قبالة ساحل إقليم آتشيه في أقصى شمال إندونيسيا يوم الثلاثاء، بعد أن رفض سكان المنطقة السماح لضيوفهم بالنزول إلى أراضيهم.

وقال أحد سكان المنطقة واسمه هرمان رزاق: "نحن نعطيهم الطعام والشراب كشكل من أشكال الإنسانية".

وعندما سألهم صحفي عن سبب منعهم من النزول من القارب، أجاب: "ليس الأمر أننا لا نسمح بذلك، ولكن حتى الآن لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق. لذا، فلو سُمح لهم بالنزول، فلا أحد مسؤول عن حمايتهم".