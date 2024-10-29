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مظاهرات في جورجيا ضد نتائج الانتخابات
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فيديو. احتجاجات غاضبة في جورجيا ضد نتائج الانتخابات ورئيسة البلاد تتعهد بالدفاع عن المسار الأوروبي

تجمع آلاف الجورجيين خارج البرلمان مساء الاثنين احتجاجًا على ما وصفته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي بأنه "انتخابات برلمانية مزورة" بدعم من روسيا.

وأمام الحشد، قالت زورابيشفيلي: "لم تخسروا الانتخابات، بل سُرقت أصواتكم وحاولوا سرقة مستقبلكم، لكن لا أحد يملك الحق في ذلك، ولن تسمحوا لهم بذلك!"

ورفع المتظاهرون علمي جورجيا والاتحاد الأوروبي.

وقد فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 53.92% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

ومع ذلك، فقد اعترض عدد من الأحزاب على هذه النتائج، واصفين الانتخابات بأنها "مزورة" وداعين إلى الاحتجاج، مما استدعى تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إجراء تحقيق.

وتشكل هذه النتائج ضربة للجورجيين الموالين للغرب والذين اعتبروا الانتخابات خيارًا بين حزب حاكم يعمق علاقاته مع روسيا ومعارضة تسعى لتسريع التكامل مع أوروبا.

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