فيديو. طلاب الأرجنتين يحتجون في بوينس آيرس ضد فيتو الرئيس ميلي على تمويل الجامعات العامة

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في أوائل أكتوبر عندما أيد الكونغرس فيتو ميلي ضد تحسين رواتب المعلمين وميزانية الجامعات العامة في ظل التضخم المستمر.

وكان قانون تمويل الجامعات قد حظي بموافقة واسعة من مجلسي الكونغرس في سبتمبر. وعند توقيع الفيتو، قال ميلي إن مشروع القانون "تجاهل" القيود المفروضة على الميزانية.

وحينها قال الرئيس إن الجامعات العامة يرتادها فقط أبناء الطبقات العليا، مضيفاً: "لقد توقفت الجامعة عن كونها أداة للحراك الاجتماعي لتصبح عائقاً أمامه".

غير أن أحدث بيانات وزارة رأس المال البشري تشير إلى أن ما يقرب من نصف الطلاب المسجلين الجدد في الجامعات الوطنية والإقليمية في الأرجنتين عام 2022 كانوا أول من يلتحق بالجامعة في عائلاتهم.

وكان القانون ينص على تعديل رجعي لميزانيات الجامعات العامة ورواتب المعلمين لتعويض فقدان القوة الشرائية؛ بسبب التضخم منذ ديسمبر 2023.