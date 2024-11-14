فيديو. اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ليما على هامش قمة "أبيك"

وعدت الرئيسة البيروفية دينيا بولوارتي، التي تولت منصبها بعد إقالة الرئيس بيدرو كاستيلو، باتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع تصاعد الجرائم المرتبطة بالجماعات الإجرامية في البلاد. إلا أن المحتجين يشعرون بأن الحكومة فشلت في تقديم حلول ملموسة، ما دفعهم إلى التظاهر أمام الأماكن التي كان يجتمع فيها القادة السياسيون ورجال الأعمال في إطار قمة "أبيك".

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة أن القمة فرصة هامة لبيرو، كان بعض المتظاهرين يعارضون هذا التوجه، حيث قاموا بحرق الأعلام الأمريكية والصينية قبيل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتواصل الاحتجاجات تسليط الضوء على شعبية الرئيسة بولوارتي المتدنية، حيث يواصل المتظاهرون المطالبة بالعدالة لأولئك الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها بيرو في ديسمبر 2022، عقب إقالة كاستيلو.