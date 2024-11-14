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نساء يحملن صورًا لمتظاهرين قتلوا خلال اشتباكات مع الشرطة، خلال مسيرة مناهضة للحكومة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، الأربعاء
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فيديو. اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ليما على هامش قمة "أبيك"

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اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شوارع وسط ليما يوم الأربعاء، خلال احتجاجات على فشل الحكومة في التصدي لارتفاع معدلات الجريمة، وذلك بالتزامن مع وصول قادة العالم للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وعدت الرئيسة البيروفية دينيا بولوارتي، التي تولت منصبها بعد إقالة الرئيس بيدرو كاستيلو، باتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع تصاعد الجرائم المرتبطة بالجماعات الإجرامية في البلاد. إلا أن المحتجين يشعرون بأن الحكومة فشلت في تقديم حلول ملموسة، ما دفعهم إلى التظاهر أمام الأماكن التي كان يجتمع فيها القادة السياسيون ورجال الأعمال في إطار قمة "أبيك".

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة أن القمة فرصة هامة لبيرو، كان بعض المتظاهرين يعارضون هذا التوجه، حيث قاموا بحرق الأعلام الأمريكية والصينية قبيل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتواصل الاحتجاجات تسليط الضوء على شعبية الرئيسة بولوارتي المتدنية، حيث يواصل المتظاهرون المطالبة بالعدالة لأولئك الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها بيرو في ديسمبر 2022، عقب إقالة كاستيلو.

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