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الشرطة تعتقل أحد المتظاهرين الذي خرجوا ضد نتائج الانتخابات في العاصمة تبليسي
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فيديو. الشرطة الجورجية تفرق مظاهرات في تبليسي بعد مطالبات بإجراء انتخابات جديدة

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في العاصمة الجورجية تبليسي، حاولت الشرطة اليوم الثلاثاء تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا منذ يوم الأحد احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول. وقامت قوات الأمن بتفكيك الخيام التي نصبها المتظاهرون في الساحات العامة.

واتهم المحتجون الحكومة الروسية بالتدخل في الانتخابات التي أسفرت عن فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بنسبة 54% من الأصوات. وتأتي الاحتجاجات وسط مطالبات واسعة بإجراء انتخابات جديدة، حيث يعتبر العديد من الجورجيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، أن الانتخابات كانت مهددة بسبب تدخل الكرملين لصالح الحزب الحاكم الموالي لروسيا.

ورغم رفض قادة حزب الحلم الجورجي لما وصفوه بمزاعم المعارضة بشأن التزوير الانتخابي، أكد مراقبو الانتخابات الأوروبيين أن العملية الانتخابية جرت في أجواء "انقسامية" شابها العديد من الانتهاكات، من بينها الرشوة، والتصويت المزدوج، والعنف الجسدي.

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