انفجار شاحنة تيسلا سايبرتروك خارج فندق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس في وقت مبكر من يوم الأربعاء 1 يناير 2025.
No Comment

فيديو. صور انفجار سيارة تيسلا قرب فندق ترامب في لاس فيغاس

آخر تحديث:

شهدت مدينة لاس فيغاس حادثة مروعة يوم الخميس، حيث انفجرت شاحنة من نوع تيسلا سايبرتروك خارج فندق ترامب الدولي. ووفقًا للسلطات الأمريكية، كانت الشاحنة محملة بكمية كبيرة من الألعاب النارية، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة، بينما لم يتسبب الانفجار في أضرار كبيرة للفندق نفسه.

وأفادت التحقيقات الأولية أن الجندي الأمريكي ماثيو لايفلسبيرغر، البالغ من العمر 37 عامًا، كان داخل الشاحنة لحظة وقوع الحادث. وتشير الدلائل إلى أنه أطلق النار على رأسه قبل لحظات فقط من الانفجار، ما أثار الشكوك حول إمكانية أن يكون الانفجار نتيجة فعل متعمد.

وتُعد الألعاب النارية المستخدمة في الحادثة نقطة تركيز أساسية في التحقيقات الجارية. فالحادثة أثارت تساؤلات حول كيفية وصول كمية كبيرة من هذه المواد إلى موقع حساس كهذا دون أن تُرصد مسبقًا.

وفي حين لم تتضح بعد دوافع الجندي، يجري التحقيق لمعرفة إن كانت هناك علاقة بين الحادث وأي قضايا شخصية أو نفسية قد يكون قد عانى منها. وتهدف السلطات أيضًا إلى تقييم تأثير الحادث على الأمن العام، خاصةً في منطقة سياحية مزدحمة كـلاس فيغاس.

