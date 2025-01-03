فيديو. هل ستصغي كوبا لتحذيرات السانتيريا؟ توقعات بأزمات وعنف في 2025

وجاء ذلك خلال مراسم تقليدية حذرت من تحديات خطيرة تتطلب طقوسًا دينية للحد من تأثيرها.

وتعاني كوبا من أزمات متعددة، أبرزها نقص السلع الأساسية، وشح الوقود، والانقطاعات المستمرة في الكهرباء، مما أدى إلى موجات هجرة متزايدة، بينما يطالب منتقدو الحكومة بإصلاحات فورية.

وشدد رانسيل مونتيرو، أحد كهنة اليوروبا (بابالاوو)، على ضرورة مواجهة تعاطي المخدرات وإدمان الكحول بين الشباب، ودعا للعمل من منظور ديني لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وتعتبر السانتيريا الدين الأكثر انتشارًا في كوبا، وتستند إلى موروثات العبيد الأفارقة وتمازجها مع الكاثوليكية. كما انتقلت هذه المعتقدات إلى بلدان مثل الولايات المتحدة والمكسيك وفنزويلا وإسبانيا، حيث تُقام مراسم مشابهة لتوقعات العام الجديد.