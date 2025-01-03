Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
القادة الدينيون الكوبيون من أصل أفريقي يحذرون من ضرورة التغيير لحل مشاكل كوبا في عام 2025
No Comment

فيديو. هل ستصغي كوبا لتحذيرات السانتيريا؟ توقعات بأزمات وعنف في 2025

آخر تحديث:

توقعت تقاليد السانتيريا الأفرو-كوبية، أن العام الجديد 2025 في كوبا سيشهد أزمات متفاقمة، بما في ذلك العنف المتزايد والأزمة الاقتصادية الخانقة، ما لم تُسارع السلطات إلى إجراء تغييرات عاجلة.

وجاء ذلك خلال مراسم تقليدية حذرت من تحديات خطيرة تتطلب طقوسًا دينية للحد من تأثيرها.

وتعاني كوبا من أزمات متعددة، أبرزها نقص السلع الأساسية، وشح الوقود، والانقطاعات المستمرة في الكهرباء، مما أدى إلى موجات هجرة متزايدة، بينما يطالب منتقدو الحكومة بإصلاحات فورية.

وشدد رانسيل مونتيرو، أحد كهنة اليوروبا (بابالاوو)، على ضرورة مواجهة تعاطي المخدرات وإدمان الكحول بين الشباب، ودعا للعمل من منظور ديني لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وتعتبر السانتيريا الدين الأكثر انتشارًا في كوبا، وتستند إلى موروثات العبيد الأفارقة وتمازجها مع الكاثوليكية. كما انتقلت هذه المعتقدات إلى بلدان مثل الولايات المتحدة والمكسيك وفنزويلا وإسبانيا، حيث تُقام مراسم مشابهة لتوقعات العام الجديد.

