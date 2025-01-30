Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
زيلينسكي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري
No Comment

فيديو. زيلينسكي يحيي ذكرى الجنود الذين تصدوا للهجوم البلشفي في يناير 1918

آخر تحديث:

في يوم ذكرى أبطال كروتي، كرّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا ذكرى أولئك الذين صدوا الهجوم البلشفي في كييف في 29 يناير 1918. أقيمت المراسم عند الصليب التذكاري لأبطال كروتي في قبر أسكولد في كييف.

بعد المراسم، تحدث زيلينسكي مع والدة بطل أوكرانيا، الطيار المقاتل أندري بيلشيكوف ليليا أفيريانوفا، بالقرب من كنيسة القديس نيكولاس في قبر أسكولد.

ثم قام فولوديمير زيلينسكي بتكريم ذكرى بيلشيكوف، وكذلك مارك باسلافسكي الذي قتل بالقرب من إيلوفايسك في آب/ أغسطس 2014، وأولكسندر كليتنسكي، أحد المشاركين في ثورة الكرامة الذي توفي في حريق في مبنى نقابة العمال في فبراير 2014، بطل أوكرانيا، قائد كتيبة ذئاب دافنشي الهجومية دميترو كوتسيوبايلو، الذي توفي في مارس/آذار 2023 بالقرب من باخموت، وبافلو بيتريتشينكو، وهو ناشط عام وجندي في اللواء 59 الهجومي المنفصل الذي يحمل اسم ياكيف هاندزيوك، الذي توفي في أبريل/نيسان الماضي أثناء أداء مهمة قتالية في منطقة دونيتسك.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان