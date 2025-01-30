فيديو. زيلينسكي يحيي ذكرى الجنود الذين تصدوا للهجوم البلشفي في يناير 1918

بعد المراسم، تحدث زيلينسكي مع والدة بطل أوكرانيا، الطيار المقاتل أندري بيلشيكوف ليليا أفيريانوفا، بالقرب من كنيسة القديس نيكولاس في قبر أسكولد.

ثم قام فولوديمير زيلينسكي بتكريم ذكرى بيلشيكوف، وكذلك مارك باسلافسكي الذي قتل بالقرب من إيلوفايسك في آب/ أغسطس 2014، وأولكسندر كليتنسكي، أحد المشاركين في ثورة الكرامة الذي توفي في حريق في مبنى نقابة العمال في فبراير 2014، بطل أوكرانيا، قائد كتيبة ذئاب دافنشي الهجومية دميترو كوتسيوبايلو، الذي توفي في مارس/آذار 2023 بالقرب من باخموت، وبافلو بيتريتشينكو، وهو ناشط عام وجندي في اللواء 59 الهجومي المنفصل الذي يحمل اسم ياكيف هاندزيوك، الذي توفي في أبريل/نيسان الماضي أثناء أداء مهمة قتالية في منطقة دونيتسك.