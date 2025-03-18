فيديو. عيد المساخر في القدس.. ألوان وموسيقى ودعوات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة

شهدت القدس الأحد احتفالات بعيد المساخر اليهودي وهي مناسبة تخلد الرواية التوراتية عن النجاة من مؤامرة لإبادة اليهود في بلاد فارس.

وقد حضرت الفعالية جوقةٌ تابعة للشرطة الإسرائيلية وقد حمل المشاركون شريطًا أصفر كبيرًا يرمز إلى الرهائن المحتجزين في غزة.

وبالنسبة للكثيرين، فإن احتفالات هذا العام بعيد المساخر أو البوريم تحمل دلالة إضافية، إذ أنها تأتي بعد حيث هجوم السابع من أكتوبر7 2023 وفي أوج الحرب المستعرة في قطاع غزة.

قال أحد المشاركين في الاحتفال: "يبدو أن عيد البوريم هذا العام له طابع خاص حقًا لأنه لا يزال هناك حوالي 70 (رهينة) في غزة ولا يمكنهم الاحتفال بالمناسبة. ولذلك نحن نفعل ذلك مكانهم ومن أجلهم. من خلال حمل الشريط، ومن خلال الدعوة لإطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى البيت."