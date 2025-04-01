يشاهد السكان حريقًا هائلًا ينفجر بسبب انفجار أنبوب غاز في بوترا هايتس في ولاية سيلانغور الوسطى، ماليزيا، يوم الثلاثاء، 1 أبريل 2025.
No Comment

فيديو. إصابة أكثر من 100 شخص في حريق ضخم بخط أنابيب الغاز قرب كوالالمبور

آخر تحديث:

أصيب العشرات بعد اندلاع حريق ضخم في بوتشونغ، بالقرب من العاصمة الماليزية، عندما انفجر خط أنابيب الغاز، مما أدى إلى امتداد ألسنة النيران إلى المنازل.

أدى انفجار في خط أنابيب الغاز في بوترا هايتس، بالقرب من كوالالمبورالماليزية، إلى اندلاع حريق هائل يوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 112 شخصًا. تم إدخال 63 منهم إلى المستشفى بسبب حروق ومشاكل تنفسية.

النيران، التي شوهدت من على مسافات بعيدة، اندلعت حوالي الساعة 8:10 صباحًا بالتوقيت المحلي واستمرت لعدة ساعات، حيث بلغت ذروتها بارتفاع 20 طابقًا. وقد أكدت شركة النفط الوطنية بتروناس أن الحريق بدأ في أحد خطوط أنابيب الغاز وتم عزلها لاحقًا.

وقد طال الحريق 49 منزلًا، مما أجبر السكان على الإخلاء بينما عمل رجال الإطفاء على السيطرة على النيران.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.

