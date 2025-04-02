فيديو. في ذكرى الاستقلال... احتجاجات حاشدة في جورجيا للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن المعتقلين

شهدت الاحتجاجات مشاركة الآلاف، وقد التي جاءت ردًا على السياسات الحكومية الأخيرة، وسط مطالبات بإجراء انتخابات جديدة.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين الذين أُوقفوا على خلفية تصاعد الاحتجاجات أواخر عام 2024، وهي احتجاجات أشعلها قرار رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه في تشرين الثاني/ نوفمبر بتجميد مسار انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتّهم قادة المعارضة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بتقويض الحريات الديمقراطية، مشيرين إلى "تشابه نهجه مع النظام الاستبدادي في روسيا"، وداعين الحلفاء الغربيين إلى دعم ما وصفوه بـ"النضال الديمقراطي" في البلاد.