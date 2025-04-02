Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين والمطالبة بانتخابات جديدة في وسط تبليسي، جورجيا، يوم الاثنين، 31 مارس 2025.
No Comment

فيديو. في ذكرى الاستقلال... احتجاجات حاشدة في جورجيا للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن المعتقلين

آخر تحديث:

في مشهد احتجاجي حاشد، نظّمت جماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في جورجيا تجمّعًا أمام مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي، يوم الاثنين، في تحرّك رمزي تزامن مع ذكرى استعادة استقلال البلاد.

شهدت الاحتجاجات مشاركة الآلاف، وقد التي جاءت ردًا على السياسات الحكومية الأخيرة، وسط مطالبات بإجراء انتخابات جديدة.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين الذين أُوقفوا على خلفية تصاعد الاحتجاجات أواخر عام 2024، وهي احتجاجات أشعلها قرار رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه في تشرين الثاني/ نوفمبر بتجميد مسار انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتّهم قادة المعارضة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بتقويض الحريات الديمقراطية، مشيرين إلى "تشابه نهجه مع النظام الاستبدادي في روسيا"، وداعين الحلفاء الغربيين إلى دعم ما وصفوه بـ"النضال الديمقراطي" في البلاد.

عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
