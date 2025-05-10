فيديو. متحف أورسي بباريس يجري عملية ترميم مباشرة للوحة الفنان غوستاف كوربيه

في متحف أورسيه في باريس، يخضع العمل الفني الشهير لغوستاف كوربيه، الذي يحمل عنوان "دفن في أورنان"، لعملية ترميم كاملة، مباشرة وأمام أعين الجمهور اليقظة.

بعد عقد من الزمان على ترميم "استوديو الرسام" في ظروف مشابهة، دعا المتحف مرة أخرى الزوار لمشاهدة العملية الدقيقة.

خلف الزجاج، يقوم فريق من سبعة مرممين بتنظيف دقيق للورنيش المتقادم، وضبط اللحامات الهيكلية، في محاولة لإعادة إحياء الألوان الأصلية للوحة.

من المقرر الانتهاء من المشروع في منتصف عام 2026، مما يسمح لعشاق الفن بالعودة، وملاحظة التغييرات، وتقدير الحرفية وراء عملية الحفاظ على الأعمال الفنية.