فيديو. زيارة مفاجئة لضيف مميّز.. حيوان الموظ يتفقد قسم مصلحة الإطفاء في ألاسكا

في ألاسكا، دخلت أنثى لحيوان الموظ إلى ورشة إدارة الإطفاء في أنكوراج، وهي تتفقد المعدات بهدوء .

وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إدارة الهيئة مازحة: "لقد بدت راضية أنها ستعمل بشكل جيد في حالة نشوب حرائق الغابات. ثم عادت بصغارها إلى موطنها المعتاد دون أن تبدي رأيها."

وكانت نفس التجربة قد حدثت في الضفة الأخرى للأطلسي. ففي جزيرة بيوركو السويدية، وفي مشهد نادر للحياة البرية، تم رصد حيوان موظ مع ثلاثة عجول، في واقعة لافتة أثارت فضول الجمهور.

عادةً ما تلد أنثى الموظ عجلًا واحدًا، وأحيانًا توأمًا. أما التوائم الثلاثة فهي نادرة بشكل استثنائي ولا تعتبر طبيعية بالنسبة لهذه الفصيلة من الحيوانات.

يقول الخبراء إن أنثى الموظ هي والدة العجول الثلاثة، لكن احتمال أن تكون لهم أما بالتبني من يظل احتمالاً وارداً. وقد أشار البروفيسور غوران إريكسون من جامعة إس إل يو إلى أن "حجمهم المتشابه يشير إلى أنهم أشقاء على الأرجح".